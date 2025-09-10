¿Con la misma moneda? En un adelanto de ‘Magaly TV la Firme’, Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla, dejó entrever que la exreina de belleza le habría sido infiel, hecho por el cual su matrimonio habría terminado.

“Hoy en ‘Magaly TV: La Firme’, el escándalo del año. Esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, alza la voz y enciende la pradera”, señaló el video promocional del programa, narrado por la misma Magaly Medina.

Al ser consultado por el reportero, “¿Tú los encontraste en el carro de ella, eso es cierto?”, Salcedo respondió con un rotundo “Sí”, avivando los rumores de una supuesta infidelidad de la Miss Mundo 2004.

*En desarrollo...