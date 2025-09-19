Tras confirmarse la renuncia de Maju Mantilla al programa “Arriba mi gente”, Gustavo Salcedo, aún esposo de la conductora de televisión fue consultado por este hecho. En una breve, pero contundente declaración pidió respeto para su familia.

El programa “Amor y fuego” abordó al empresario para conocer su postura frente a los rumores de que él habría filtrado una conversación privada de Maju Mantilla, lo que habría motivado la renuncia de la conductora al programa “Arriba mi gente” de Latina.

Al respecto, Salcedo fue preciso al rechazar las acusaciones en su contra y dijo: “No, en lo absoluto. Yo ya hablé. Les he dicho que no voy a dar ninguna opinión al respecto y le pido respeto a mi familia”.

Gustavo Salcedo ya no quiere declarar más a la prensa sobre Maju Mantilla.

“Hay un montón de invenciones en la prensa. Yo no he hecho absolutamente nada y la verdad que no quiero que nos sigan molestando. Te agradezco por tu tiempo”, añadió Salcedo.

Como se recuerda, el pasado jueves 18 de septiembre Maju Mantilla sorprendió a sus seguidores al anunciar su renuncia al programa “Arriba mi gente”. La conductora de televisión se mostró notablemente conmovida por su decisión.

Maju Mantilla se despide entre lágrimas de ‘Arriba mi gente’ tras polémica en su contra. (Foto: Captura de Latina)

“Han sido días muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes, han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada. Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas. La mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo”, expresó Mantilla, notablemente afectada.