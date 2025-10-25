Años después de la polémica, Guty Carrera, modelo y exchico ‘reality’, confesó que la famosa frase “yo no fui infiel”, con la que intentó justificar en 2014 una traición a Melissa Loza, había sido un guion escrito por los productores de "Esto es Guerra".

Como se recuerda, Carrera brindó esta declaración tuvo una controversia con su entonces pareja, Melissa, luego de ser vinculado sentimentalmente con Milett Figueroa.

En una entrevista para el canal de YouTube 'Los Coneros’, Carrera detalló cómo, antes de su aparición pública para disculparse con Loza, se reunió con un “equipo creativo” del ‘reality’ para crear una estrategia y aumentar las cifras del ‘rating’.

“Yo decía, ‘Hay que hacer una frase’, porque nos sentamos un equipo creativo. Eran 30 puntos de rating en ese programa. O sea, todo el país nos estaba viendo”, comentó. “Me llegó una hojita. Un guion, hermano” , relató luego.

Carrera admitió que la frase era parte del guion y que la repitió más de lo acordado. Aunque debía decirla solo una vez, la mencionó hasta seis veces, complaciendo a productores y camarógrafos.

“Cuando yo estaba diciendo ‘Yo no fui infiel’, veía la cara de felicidad de todos los productores y todos los camarógrafos. Ellos me lo pusieron una vez y yo la dije como seis” , añadió.

A pesar de la revelación, Carrera ha mantenido defendiendo que no traicionó a Melissa. “Lo he contado 20 veces, yo no fui infiel”, dijo en una entrevista con Verónica Linares, para luego asegurar que de haberlo sido, lo habría admitido en público.

Tras dejar los realities peruanos, Guty Carrera se encuentra enfocado en el extranjero como conductor de televisión en "En Casa con Telemundo" y "Hoy Día", además de participar en una telenovela para una plataforma internacional.