Guty Carrera ha causado una gran preocupación entre sus seguidores de las redes sociales luego de revelar que dio positivo a coronavirus (COVID-19). A través de un mensaje publicado en su historia de Instagram, el popular modelo se manifestó respecto a la difícil situación que afronta.

“Se ha filtrado esta información en diversas páginas. Debo ser claro con lo que me está pasando. Lamentablemente hoy me tocó padecer esta enfermedad. No la estoy pasando bien, sin duda es algo que no le deseo a nadie. De esta saldré más fuerte. Gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mi salud”, escribió.

Debido a esta situación, el modelo deberá ausentarse del programa mexicano “Guerreros 2021”, donde cumple la función de co-capitán de ‘Las Cobras’.

Además, Carrera publicó en su perfil de Instagram una fotografía en la que aparece junto a su actual pareja, Brenda Zambrano. “Saldremos de esta. @brendazambranoc COVID-19″, escribió el ‘guerrero’ en la leyenda de la foto.

Por otro lado, la modelo mexicana recurrió a sus redes sociales para pedir a los detractores de Guty Carrera que detengan las críticas en contra del peruano debido a que está pasándola mal por el COVID-19.

“Me molesta que varias páginas se burlen de que tenga COVID-19. Con la salud no se juega. Aunque estemos en semáforo verde debemos tener precauciones. Es por lógica que Guty se contagió en su trabajo. Yo me realicé también la prueba y salí negativo. Hoy empecé a sentir síntomas y, por lógica, es posible que también tenga”, agregó.

Además, reveló que otros integrantes del reality mexicano también dieron positivo en la prueba de descarte.

“Gracias por sus mensajes. Guty no es el único contagiado. Él presentó síntomas y en ese momento se hizo la prueba y salió positivo. Él avisó, pero creo que a varios de sus compañeros no les importó mucho”, expresó.

