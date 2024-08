El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) desmintió categóricamente las acusaciones de corrupción formuladas por los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza en contra de la institución.

A través de un comunicado oficial, Indecopi rechazó las afirmaciones de los humoristas, al considerarlas carentes de cualquier evidencia que las sustente.

La entidad enfatizó que el proceso de registro de marcas se rige estrictamente por criterios técnicos y transparentes, descartando cualquier tipo de negociación o solicitud de pagos indebidos para aprobar la marca “Hablando Huevadas”.

“El Indecopi rechaza enérgicamente las afirmaciones vertidas en un programa que se difunde en el entorno digital, sin la presentación de evidencia alguna, relacionadas con el intercambio de un pago indebido para permitir el registro de una marca”, indicó la institución.

Asimismo, la institución subrayó que la decisión de negar el registro de una marca se basa en criterios técnicos y autónomos, ejecutados de manera responsable y transparente.

Indecopi lanza comunicado en respuesta a Jorge Luna y Ricardo Mendoza por presuntos actos de corrupción | Foto: Twitter (Captura)

Anunciaron medidas legales y exigieron la presentación de pruebas





En respuesta a las graves acusaciones, Indecopi anunció que tomará acciones legales contra Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Asimismo, la institución exigió públicamente a los comediantes que presenten las pruebas que sustenten sus denuncias, en el marco de la política anticorrupción de la entidad.

“Ante la gravedad de las acusaciones vertidas, la institución analizará e iniciará las acciones legales que correspondan para salvaguardar la integridad institucional y de los servidores públicos”, señalaron.

Cabe recordar que la controversia surgió tras la negativa de Indecopi de registrar la marca “Hablando Huevadas”, decisión que la institución justificó argumentando que el nombre resultaba inapropiado y contrario a las buenas costumbres.

¿Qué dijo Jorge Luna y Ricardo Mendoza sobre el Indecopi?





Durante la emisión de su programa “Solo queremos conversar”, los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza realizaron graves acusaciones contra el Indecopi. Según los humoristas, funcionarios de esta institución habrían solicitado un pago de S/ 20,000 para aprobar el registro de su marca, la cual había sido rechazada en cinco oportunidades anteriores.

“Me han dicho: ‘yo te lo resuelvo, pero son 20 (000 soles). Son dos para mí, dos para este, 10 para el otro y 100 soles para el de trámites’”, detalló Mendoza. Por su parte, Cathy Sáenz, productora y socia de los comediantes, aseguró que cuentan con pruebas que identificarían a las personas que habrían solicitado los pagos indebidos: “Sé que ustedes tienen las pruebas de que les han pedido la plata, sabemos quién y para quiénes iría la repartición”.

La imposibilidad de registrar su marca ha generado un perjuicio económico a los humoristas, quienes no pueden comercializar productos con su imagen, advirtieron. Ante esta situación, Jorge Luna expresó su molestia y determinación de seguir intentando registrar su marca: “Creo que no nos dan el registro porque son unos ineptos. Solo que su moral se les olvida si pagas (la coima). Hay salidas y esta la tiene, pero no la quiero tomar”.