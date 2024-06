Los comediantes peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores del show “Hablando Huevadas”, llegarán a la televisión y participarán en el programa humorístico de Jorge Benavides, en ATV (canal 9).

En una divertida y controversial secuencia, la dupla de influencers se reunirán también con sus imitadores Danny Rosales y Alfredo Benavides, quienes los interpretan como Richavo Mendoza y Jorgito Puna.

De ese modo, el anuncio del esperado encuentro se realizó en las redes sociales de ATV, quienes informaron que los comediantes se presentarán el sábado 8 de junio a las 8:30 de la noche en “JB en ATV”.

Como se recuerda, en las últimas semanas tanto Jorge y Ricardo fueron el centro de la polémica, ya sea por su negativa a tomarse fotografías con algunos fanáticos, supuestas infidelidades y nuevos amores.

Por ello, los humoristas realizarán una presentación en un segmento especial de “JB en ATV”, en donde Jorge Luna repetirá su célebre frase viralizada en Internet: “¡Qué fue, mano’?”, dijo en el avance publicado.

La reacción de los seguidores de Jorge Benavides





Tras anunciarse la visita de Jorge Luna y Ricardo Mendoza al set de “JB en ATV”, algunos seguidores del programa que dirige Jorge Benavides mostraron su descontento e indignación.

“No se merecen estar en tu set (SIC)”, le escribieron a Benavides. Luego complementaron: “Veo todos tus programas, te sigo hace muchísimo tiempo, este será el primero que no lo vea , creo que no necesitas llevar a este tipo de personajillos (SIC)”.

En esa línea, otros usuarios destacaron: “Por primera vez en tantos años siguiéndolo a jorgito (en latina y ahora en atv) no veré su programa este sábado (SIC)”. “Para perdérselo en familia (SIC)”, añadieron después.