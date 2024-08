¡Indignados! Los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores del popular programa “Hablando Huevadas”, denunciaron públicamente haber sido víctimas de presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios del Indecopi.

Los humoristas afirman que trabajadores de la entidad pidieron coimas para registrar la marca “Hablando Huevadas”. A pesar de múltiples solicitudes desde 2019, afirmaron que solo se les ha prometido éxito en el trámite a cambio de pagos indebidos.

Según Luna y Mendoza, algunos funcionarios solicitaron hasta S/ 20 000 para aprobar su solicitud, misma que ha sido rechazada por atentar “contra la moral y buenas costumbres” mediante la resolución N.º 017029-2024/DSD-INDECOPI, que cataloga el nombre como “una expresión grosera que denota un diálogo que merece rechazo”.

“No te voy a pagar un ca***”, dijo Luna muy indignado. A su vez, Ricardo narró: “Nos lo han ofrecido mil veces”, para luego complementar: “A mí me han dicho: ‘yo te lo resuelvo, pero son 20 (000 soles). Son dos pa’ mi, dos pa’ este, 10 pal’ otro y 100 soles para el de trámites”, sentenció en “Solo queremos conversar”, podcast que presentan en “No somos TV”.

En otro momento de su conversación, Jorge Luna y Ricardo Mendoza dijeron que no pueden vender sus tradicionales productos publicitarios como polos, chompas, gorras y más por falta del registro de su marca. Además, advirtieron que de no tener la certificación, inescrupulosos podrían falsificar sus productos y servicios.

Jorge y Ricardo tendrían pruebas de las coimas





Por otro lado, la productora y socia de los humoristas, Cathy Sáenz, aseguró que Jorge y Ricardo tendrían pruebas para sustentar sus acusaciones, donde podrían identificar a las personas solicitantes de los pagos indebidos. “Yo sé que ustedes tienen la pruebas de que les han pedido la plata, sabemos quién y para quienes iría la repartición”, dijo.

Los comediantes no detallaron que tomarían acciones legales contra los funcionarios en cuestión. Pero, Jorge aprovechó en arremeter contra la entidad, alegando que son moralistas hasta que les ofrezcan dinero.

“Yo creo que no nos dan el registro porque son unos cucufatos de mi****. Solo que su moral se les olvida si pagas (la coima). Hay salidas y esta la tiene, pero no la quiero tomar. No jodan. Déjense de huevadas porque seguiré metiendo el pu** registro cuantas veces sea necesario”, señaló.