El 31 de octubre, como parte de Halloween, Magaly Medina y María Pía Copello protagonizaron un divertido y viral video en redes sociales.

Y es que, disfrazadas de bruja y Selena Quintanilla, respectivamente, las figuras de ATV y América TV escenificaron una pícara conversación cargada de “dardos” y humor.

El clip, grabado en casa de Magaly, comienza con Pía, vestida de la ‘Reina del Tex-Mex’, tocando la puerta. Al ser recibida por Medina, quien lucía su traje de bruja, Copello lanzó el primer comentario jocoso: “Ay, amiga, pero ¿por qué no te has cambiado? Ay, pero la idea era que te disfraces".

Por ello, la Urraca, fiel a su estilo, no se quedó atrás, replicando con sarcasmo: “¿Y tú bien creativa, no? Tú siempre imitando para sentirte diva". Su conversación siguió mientras Pía ingresa al hogar, contándole a Magaly que fue invitada a los Premios Latin Billboard, realizados la semana pasada en Miami.

“Ya bajaron sus estándares”, sentenció Medina, provocando una airada respuesta de Copello, quien contrataca: “Ay, sí, también me dijeron que te querían invitar a ti”.

María Pía Copello y Magaly Medina disfrazadas

Tras ello y manteniendo su tono de humor, Magaly recibió un supuesto mensaje sobre la aprobación del cambio de DJ en ATV. “¡Ay, qué bueno!”, celebra Pía, añadiendo la indirecta: “Por el DJ”.

Luego, con prisa por irse, Copello le entrega una escoba a Medina, diciéndole: “Toma, para que no agarres tráfico”. Este gesto da pie a la respuesta más viral de Medina.

“Justo lo que necesitaba para barrer todo el polvo que levantaste con tu nuevo programa, que aún no existe”, refiriéndose a los rumores sobre un nuevo proyecto de María Pía en América TV.

Aunque la conversación está plagada de estos “ataques agresivo-pasivos”, el video fue una colaboración humorística, confirmando que no existe un conflicto real entre las conductoras, quienes actualmente son la imagen principal de sus respectivos canales.

Para cerrar el sketch, María Pía se sube a la escoba con Magaly, y en tono jocoso, le dice “¿sabes qué? Vámonos ya, que vamos a llegar tarde. ¡Levanta el vuelo, levanta el vuelo!”, desatando sus risas y sellando el divertido encuentro.

Los seguidores de ambas presentadoras no tardaron en reaccionar, celebrando la química y el humor demostrado. Comentarios como: “La conversación parece muy real, sinceramente creo que así se hablan cuando se encuentran” y “Siento que en la vida real son iguales”, inundaron las redes.

Cabe mencionar que, Magaly Medina celebró recientemente los 28 años de su programa de espectáculos 'Magaly TV’, donde recibió como invitada a Sheyla Rojas, con quien también tiene una amistad.