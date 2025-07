Antonio Pavón volvió a Perú y sorprendió a más de uno al ser anunciado como el nuevo invitado de “El valor de la verdad”. El español se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su vida privada, así como las relaciones que tuvo con diversas mujeres en el país.

En un reciente adelanto de “El valor de la verdad” se puede ver como Beto Ortiz le pregunta a Antonio Pavón si es que había estado con más de mil mujeres.

“¿Has estado con más de 1000 mujeres?”, preguntó Beto Ortiz. Al instante, el mismo conductor declaró: “He pedido que me alcancen el celular para hacer la matemática y demostrarle al país que mil mujeres no es mucho”.

En otro momento de la entrevista, el extorero también responde algunas preguntas relacionadas a su expareja Sheyla Rojas. La interrogante gira en torno a una infidelidad de Pavón a la madre de su hijo con Andrea San Martín.

Asimismo, el punto emotivo de la entrevista llegó cuando el torero habla de su hijo y del dolor que vivió al estar alejado de él. “Hasta que este niño no lo veo andando, no voy a parar. Y te lo juro que eso fue lo peor que me pudo pasar en mi vida. Estuve separado de mi hijo un año y medio. Eso fue terrorífico”, reveló.

Estas y más revelaciones de Antonio Pavón se presentarán en la nueva edición de “El valor de la verdad”, que se emitirá este domingo 6 de julio a través de Panamericana Televisión, a partir de las 10 p.m.