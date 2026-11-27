Silvana Plasencia, hermana de la cantante Yahaira Plasencia, acudió a una clínica luego de protagonizar un intercambio de mensajes con Olenka Mejía a través de sus historias de Instagram. La joven, quien anunció recientemente su embarazo, publicó una fotografía desde un consultorio ginecológico y le dedicó unas palabras a su bebé.

La imagen fue compartida después de que su pareja, Bryan Grados, difundiera una fotografía de ella sentada sobre una camilla, acompañada de un mensaje en el que expresó su preocupación por la salud de ambos. “Todo estará bien, mi amor. Nuestro bebé estará bien”, escribió.

Por su parte, Silvana decidió pronunciarse sobre su visita al establecimiento de salud mediante una publicación dirigida al hijo que espera. “Perdóname hijito por permitir que la maldad de otras personas nos afecte. Te amo”, escribió junto a la fotografía tomada en el consultorio ginecológico.

Silvana Plasencia, hermana de Yahaira termina en clínica tras enfrentarse a Olenka Mejía.

El episodio ocurrió en medio de una discusión pública con Olenka Mejía, expareja de George Plasencia, hermano de la salsera y padre del hijo de la abogada. El intercambio comenzó luego de que Mejía cuestionara, mediante sus redes sociales, el comportamiento de algunos integrantes de la familia Plasencia y su relación con el menor.

Ante estos comentarios, Silvana respondió con una serie de mensajes en los que lanzó cuestionamientos contra la expareja de su hermano y mencionó presuntas situaciones personales.

“Recuerden. Hagan firmar siempre a los padres de sus hijos, no se lo pongan a otro. Recuerden no engañar a sus parejas con alcaldes de una provincia, siempre sean fieles…”, escribió. Por su parte, Olenka Mejía respondió: “Pruebas hay de tus ab… que hiciste y nadie sabe, ¿quieren saberlo? Es con un conocido. Pruebas y chats hay que engañas a tu ex pareja con futbolistas de 3ra. ¿Las quieres ver?”.

Yahaira Plasencia compartió un mensaje dirigido a su hermana menor tras conocer la noticia de su embarazo. (Foto: Instagram / @bryan_jr_6)

La discusión continuó cuando la hermana de Yahaira Plasencia dejó entrever que podría iniciar acciones legales contra Mejía y sostuvo que estaba dispuesta a llevar el caso hasta las últimas consecuencias.