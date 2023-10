Se pronunciaron. La orquesta de cumbia Hermanos Yaipén anunció que expulsaron a su cantante Ysrael Rojas, quien fue acusado por su expareja Melissa Rodríguez de violencia física y psicológica.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el grupo de cumbia oficializó la expulsión de Rojas, indicando que ellos no respaldaban la violencia contra las mujeres.

“Rechazamos tajantemente y denunciamos si es que somos testigos de este tipo de actos que vulneran los derechos de una persona”, escribieron. “[...] Informamos que el Sr. YSRAEL JESHUA ROJAS VILLAFUERTE ante los hechos denunciados por su ex pareja, ya no forma parte de Hermanos Yaipén”, puntualizó la agrupación.

Finalmente, el grupo añadió que trataron de contactarse con Rojas para que este conozca su situación laboral y responda por los actos del que se le acusan, pero no el músico no respondió.





Comunicado de los Hermanos Yaipén que anuncia la expulsión de Ysrael Rojas tras denuncias por agresión física | Foto: Facebook de la agrupación

¿De qué acusan a Ysrael Rojas?

El cantante Ysrael Rojas es acusado de violencia física contra su expareja Melissa Rodríguez. Según lo denunciado por la joven en “Magaly TV la Firme”, el músico le habría golpeado en reiteradas ocasiones, incluso, lo acusó de haber tenido vínculos amorosos con menores de edad.

“Se sienta a mi costado, me pone la frente en su cara, y me hace así con los dientes, porque siempre tiene esa expresión de demonio, y me tira la cabeza contra la pared y me golpea la cabeza”, relató. “Me ha agarrado el cuerpo y se ha lanzado encima de mí aplastándome”, dijo en otro momento.

Las denuncias de Ysrael Rojas

Por otro lado, el informe resaltó que Rojas tuvo denuncias por agresión y abuso sexual en el pasado. La primera vez ocurrió en el 2019, su expareja Ashley Burgas lo denunció por haberla golpeado.

Dos años después, en el 2021, una de sus alumnas de su taller de canto lo denunció por agresión sexual y en el 2022, otra de sus exparejas lo volvió a denunciar por violencia física.