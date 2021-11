El cantante de cumbia Moisés Vega pasó la noche detenido en la comisaria Santa Felicia, ubicada en el distrito de La Molina, luego de un confuso incidente, así lo reportó Magaly Medina en la reciente edición de su programa de ATV.

En las imágenes presentadas en “Magaly TV: La Firme” se ve el preciso momento en el que el cantante de cumbia junto a una mujer salen de una vivienda, luego cuando están dentro de un auto son impactados por otro vehículo, que sería manejado por la expareja de la mujer que acompañaba a Vega.

“Moisés Vega terminó en la comisaria. Él sale de su casa acompañado de una mujer, entran al carro de la mujer, lo maneja él, y viene otro carro y lo choca, luego de chocarlo lo continúa siguiendo. En el parte policial se descubre que este oficial del ejército, que es el que lo choca, había sido pareja de la persona que acompañaba al cumbiambero. Una pareja que ya había denunciado a este oficial del ejército, en varias oportunidades, por pegarle, por abuso físico, y tal vez no acepta que tenga esta señora una nueva relación. Esto es para analizar”, comentó la periodista previo a mostrar las imágenes que se registraron del incidente.

Las cámaras del programa de Magaly acudieron a la comisaria en busca de las declaraciones del exmiembro de los “Hermanos Yaipen”; sin embargo, se negó a brindar detalles del incidente.

“En realidad nada, estoy bien, estoy ileso, ahorita no voy a hablar de mi vida privada, estoy con la hora, agradezco la preocupación. De verdad, estoy agradecido por el interés, muchas gracias, de verdad tengo que viajar a Tarapoto”, dijo Moisés Vega al reportero.

Tras las imágenes, Magaly Medina señaló que el hecho le parecía “raro”, pues en este incidente el cantante fue detenido y la persona que lo chocó fue citado en calidad de testigo.

“Bien raro es todo esto porque como vemos el que los intercepta es este oficial del ejército en retiro, quien al parecer es expareja de la muchacha que acompañaba al exintegrante de ‘Los Hermanos Yaipén’, entonces él los intercepta y luego los sigue, qué pasó después no lo sabemos. Lo cierto es que lo detienen a él por daño a la administración pública y resistencia a la autoridad porque el carro de la otra persona pertenece al Estado. No entiendo por qué ha sido solo citado en calidad de testigo, en la comisaria no se dieron cuenta que este señor tiene múltiples denuncias por maltrato a su expareja, que justamente se encontraba con el cumbiambero”, agregó la periodista.

