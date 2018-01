Hernán Vidaurre y Giovanna Castro: un amor que no prosperó

Luego de cerca de 20 años de noviazgo, Hernán Vidaurre y Giovanna Castro le pusieron fin a su relación y tras ello se especuló que la separación se dio porque el comediante se negó a oficializar la boda en un altar.

Sin embargo, Castro negó dicha versión. Aseguró que Vidaurre le propuso matrimonio en dos oportunidades, pero ella no quiso dar tan importante paso porque no tiene el espíritu para ser "ama de casa".

"Estuvimos desde el 99 y aunque ya no estamos, somos amigos. Él es una buena persona. No terminamos porque no se quiso casar conmigo, al contrario, me lo propuso dos veces y quiso tener un hijo, pero yo deseo crecer, no tengo el espíritu para ser ama de casa", señaló en entrevista con el diario "Trome".

Dijo, además, que en su nueva etapa como soltera, aprovecha para salir con amistades y tiene muchos pretendientes.

"El corazón fue cambiando y Dios me lleva a donde quiere que esté. Al principio me costó, pero disfruto el cambio, tengo muchos pretendientes y salgo con amigos”, señaló Giovanna al diario "Trome".

Como se recuerda, antes de la separación, la pareja dejaba abierta la posibilidad de casarse y formar una familia juntas.

Castro dijo alguna vez: "Eso siempre está ahí (casarse), pero como me dice él mismo (Hernán) nadie lo va a saber… y yo no lo voy a decir. Muchas veces, cuando se comentan los planes hay gente con vibra negativa que los puede arruinar, por eso evitamos hablar del tema".

La relación amorosa que unió a Hernán y Giovanna tuvo varios altibajos. La actriz recordó, alguna vez, lo difícil que era trabajar juntos cuando estaban peleados.

"Una vez, en "4 minutazos’, habíamos peleado y me dijeron para grabar con él. Yo lo miré y grité: ‘¡No! Con este hombre no grabo, me voy’, contó.