Heydi Amado niega responsabilidad y marca distancia en decisiones familiares de Melcochita. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Heydi Amado niega responsabilidad y marca distancia en decisiones familiares de Melcochita. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Por Redacción EC

La pareja de Melcochita, Heydi Amado, generó controversia durante una entrevista en el programa “América Hoy” al responder una pregunta hipotética sobre quién asumiría los gastos y trámites en caso del fallecimiento del cómico.

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