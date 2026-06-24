La pareja de Melcochita, Heydi Amado, generó controversia durante una entrevista en el programa “América Hoy” al responder una pregunta hipotética sobre quién asumiría los gastos y trámites en caso del fallecimiento del cómico.

Amado señaló de forma directa que dicha responsabilidad no le correspondería a ella, sino a la esposa del artista, Monserrat Seminario, marcando una clara distancia respecto a ese tipo de decisiones.

“Obviamente, pues si ella es la esposa, ella va a correr con los papeleos, con los gastos y con todo. ¿Qué más?” , expresó durante la conversación televisiva.

La consulta se dio en un contexto en el que el propio Melcochita se encontraba presente en el set, lo que provocó su sorpresa ante la dirección del tema.

En otro momento, Amado también se refirió a las tensiones mediáticas entre ambas partes, señalando que prefiere mantenerse al margen de controversias y que lo importante es la tranquilidad de la pareja.

Finalmente, la joven indicó que el cómico ha pasado por evaluaciones médicas recientes, encontrándose estable. Precisó que su estado de salud es monitoreado debido a su actividad laboral y que actualmente requiere reposo y control médico, sin que se hayan detectado complicaciones graves.

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