Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, reveló que no tiene comunicación con su padre desde hace cuatro meses, culpando a Karla Tarazona, actual novia del cantante, como razón del distanciamiento.

Mediante una transmisión en vivo de TikTok, la menor afirmó que fue el propio artista, quien habría decidido poner fin a la comunicación. “No lo veo hace cuatro meses, no me llama, no tenemos comunicación. El que se alejó fue él” , declaró.

Al ser consultada por un usuario sobre la relación de su padre con Tarazona, misma que fue retomada hace algunos años, la joven respondió: “¿Él adora a Karla? Seguro por eso se alejó de mí”, implicando a la conductora de TV.

Hija de Christian Domínguez: Se alejó y Karla Tarazona es culpable

De otro lado, Camila señaló que su padre “nunca” estuvo presente emocionalmente para ella. “Que esté presente emocionalmente, no lo ha estado nunca, desde que nací creo. Como que ya llega un tope luego de 16 años. Ya tiene que haber un pare”, agregó.

La joven enfatizó que este no es el primer distanciamiento con su padre, recordando una situación similar cuando tenía seis años, un periodo en el cual Domínguez también mantenía una relación con Karla Tarazona.

“Me dejó de hablar cuando tenía seis años. Por cuatro meses se desapareció y la que tuvo que cubrir eso fue mi mamá”, recordó, y concluyó: “La primera vez que se alejó de mí era Karla la pareja”.

Hija de Christian Domínguez se niega a tener un vínculo con Karla Tarazona

De igual forma, Camila reveló haber fingido “aprobar” su aceptación a Karla para estar cerca de su padre, pero que ahora ya no quería acercarse a él. “No me da la atención que merezco por dársela a otras personas”, explicó.

Si bien reconoció que Domínguez toma sus propias decisiones, también reiteró la responsabilidad de la conductora. “Tiene bastante culpa la señora, pero cada uno toma sus propias decisiones. Nadie le puso una pistola en la cabeza”, sostuvo.

Finalmente, la hija del cumbiambero fue categórica al señalar que no tiene intención de forjar una relación con Tarazona. “No me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca... jamás en la vida”, sentenció.