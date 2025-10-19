La hija de Christian Domínguez volvió a hablar de Karla Tarazona y aseguró que, cuando iniciaron los rumores de una posible reconciliación, el cantante le negó que vaya a retomar su romance con la conductora de televisión.

A través de un live de TikTok, la joven explicó que le advirtió a su padre que no le parecía correcto que se reconcilie con una persona con la que “pasaron muchos problemas”.

“Para cuando empiezan los rumores, yo le dije: ‘Espero que los rumores de que estás con Karla no sean ciertos porque no creo que vuelvas con una persona con la que uno, pasaron muchos problemas antes y dos, la primera vez que estuviste con ella, pasaron problemas conmigo y las cosas malas que pasaron conmigo’, porque yo era chiquita”, dijo.

Karla no tiene problema con ninguna expareja de Christian, pero no trabajaría con Isabel Acevedo

“Él me dijo que no, que eso nunca iba a pasar, que tal cosa, mil cosas me dijo, que no terminaron siendo ciertas”, agregó, entre lágrimas, la hija de Christian Domínguez.

Por otro lado, la hija de Christian Domínguez y Melanie Martinez aseguró que ya no busca el cariño de su padre, ya que él no ha mostrado interés en comunicarse con ella desde hace cuatro meses.

Hija de Christian Domínguez enciende la polémica con últimas declaraciones a través de un 'live' por TikTok.

“Yo pensé que con esto iba a recibir una llamada, pero hasta el día de hoy no recibo ninguna llamada de él. Yo ya no pido que esté conmigo, no pienso rogar por amor, por atención, jamás debería rogarle a mi papá porque yo no pedí venir al mundo”, puntualizó.