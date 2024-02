Desgarrador. Así fue el testimonio contado por la Mayle Manrique, hija de la bailarina y cantante Leslie Moscoso, quien denunció a José Cortez, expareja de su madre por tocamientos indebidos cuando la joven era menor de edad.

Por ello, durante una entrevista con Magaly Medina, Mayle contó que cuando tenía 14 años, el empresario aprovechó encontrarla sola en la casa que compartían para abusar de ella para luego silenciarla prometiéndole un lujoso celular.

“Empezó a tocarme la espalda y de ahí bajó a mis senos... mi mamá no estaba en la casa [...] él me tocaba la espalda, la cintura y me decía ‘te parece si te compro tu iPhone a cambio de que esto quede entre nosotros’. Yo acepté”, dijo la joven estudiante de Comunicaciones.

Tras ello, la hija de Moscoso explicó que se sintió culpable por el abuso que sufrió, al punto de que se automedicó con ansiolíticos a escondidas de su madre.

¿Qué dijo Leslie Moscoso?





Leslie Moscoso expresó su indignación con José Cortez por lo que confesó Mayle, hija de la bailarina. Esto y supuestas agresiones físicas del empresario habrían motivado la ruptura de su matrimonio.

Por otro lado, Leslie dijo sentirse culpable por haber incluido a Cortez en la vida familiar de su hija. “Yo le puse en bandeja a mis hijos, mis tesoros que tanto he protegido, y yo me iba de viaje y él se quedaba con mis tesoros como si fuera buen hombre. Por eso me siento culpable”, indicó.

Cabe precisar que Moscoso denunció a Cortez por haberla agredido física y emocionalmente, a parte que lo acusó por amenazas de muerte , por lo que inició un proceso legal contra el empresario.