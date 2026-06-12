El presunto embarazo de Heydi Amado ha tomado por sorpresa a más de uno, incluida la hija de Melcochita, Susan Villanueva. En una reciente entrevista, la hija del cómico Pablo Villanueva se mostró sorprendida por la posibilidad de que su padre, de casi 90 años, esté esperando un nuevo hijo.

En conversación con el diario Trome, Susan Villanueva precisó que no está convencida de que el hijo que presuntamente estaría esperando Heydi Amado sea de su padre, por lo que considera necesario de que, si se da el caso, se haga una prueba de ADN tras el nacimiento del bebé.

“No puedo creer lo que está pasando. Espero que todo sea una broma, porque mi papá, a sus 90 años, no es que sea un semental. Hay que ser sinceros... A las justas puede con su alma”, señaló Villanueva al citado medio.

Melcochita y Heydi Amado se presentaron en el programa “Detrás de cámaras” e hicieron una sorpresiva revelación. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)

“Esa es la razón por la que tenía a una persona al lado que lo atendiera, que era Heydi. Por eso me extraña que diga que tiene un retraso. Que se deje de calenturas y se amarre los huev... No es juego hacer hijos por hacer, y no creo que esa muchacha sea tan ignorante”, añadió Susan VIllanueva.

Finalmente, Susan Villanueva cuestionó que su padre, a los 90 años, esté considerando la posibilidad de tener otro hijo.

“Un anciano de 90 años no va a ver al niño crecer. ¿Qué vida pretende darle si no ha sabido criar bien a sus hijos? ¿O qué, pretende dejarlo con el padrastro? Y sabe Dios qué puede pasar con ese bebé. Me indigna la irresponsabilidad”, concluyó.

Melcochita y Heydi Amado se presentaron en el programa “Detrás de cámaras” e hicieron una sorpresiva revelación. (Foto: Instagram / @detrasdecamarasoficial)

Como se recuerda, Melcochita se presentó en el programa “Detrás de cámaras” de Panamericana Televisión, junto a su novia Heydi Amado, y dejó entrever que estarían en la dulce espera de su primer bebé en común. Según dijo la joven, tiene un retraso menstrual de aproximadamente una semana.