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Hija de Melcochita cuestiona presunto embarazo de Heydi Amado. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme" . "América Hoy")
Hija de Melcochita cuestiona presunto embarazo de Heydi Amado. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme" . "América Hoy")
Por Redacción EC

El presunto embarazo de Heydi Amado ha tomado por sorpresa a más de uno, incluida la hija de Melcochita, Susan Villanueva. En una reciente entrevista, la hija del cómico Pablo Villanueva se mostró sorprendida por la posibilidad de que su padre, de casi 90 años, esté esperando un nuevo hijo.

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