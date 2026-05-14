Susan Villanueva expresó públicamente su desacuerdo con la relación que mantiene su padre Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, con Heydi Amado, una joven de 22 años. Pese que no acepta la relación sentimental, aseguró que va a respetar la decisión del cómico.

Durante el programa “América Hoy”, Susan Villanueva ofreció una entrevista virtual desde Estados Unidos y confesó que la noticia la tomó por sorpresa. La hija del también sonero reveló que su padre ya le había comentado anteriormente que sentía interés por la joven, pero aseguró que quedó impactada cuando conoció la diferencia de edad entre ambos.

“Me dijo que sentía algo por ella, le pregunté cuántos años tenía y casi me da el patatús. Imagínate, yo voy a cumplir 54 años, le dije que tenga cuidado, que recién había salido de una relación fuerte, que espere”, contó la hija de Melcochita.

Hija de Melcochita rechaza romance del humorista con joven de 22 años. (Foto: Captura de video / "América Hoy")

Pese a no estar de acuerdo, la hija de Melcochita reconoció que Heydi Amado siempre se mostró atenta con el artista. “Ella ha estado en la casa de mi papá, creo que más de dos años, mi papá en vez de decirme voy a tomar desayuno con mi mujer, me decía voy a tomar desayuno con la ojona”, comentó Susan, entre risas.

Además, comparó a su padre con el actor Marlon Brando y señaló que, si él puede, porque su padre no. “Si Marlon Brando puede, Elizabeth Taylor puede, mi papá puede ser el Marlon Brando peruano”, agregó en un tono divertido.

Asimismo, la hija de Melcochita aclaró que no está del todo de acuerdo con la relación que tiene su padre por la diferencia de edad. Sin embargo, confesó que su padre sabe lo que hace y está en sus cinco sentidos. “Yo quiero verlo feliz, si él está feliz, yo estoy feliz”, refirió.

Melcochita confirma su nuevo romance con Heidy Amado. (Foto: Captura de video / "América Hoy")

Finalmente, Susan destacó que Heydi Amado ha sido muy atenta con su padre cuando él estaba en Estados Unidos. Según dijo, lo llamaba para saber si había comido o tomado sus medicinas. “Ella sabía todo su itinerario”, precisó, destacando el interés que la joven tenía hacia Melcochita.