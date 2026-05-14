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Hija de Melcochita rechaza romance del humorista con joven de 22 años. (Foto: Captura de video / "América Hoy")
Hija de Melcochita rechaza romance del humorista con joven de 22 años. (Foto: Captura de video / "América Hoy")
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Susan Villanueva expresó públicamente su desacuerdo con la relación que mantiene su padre Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, con Heydi Amado, una joven de 22 años. Pese que no acepta la relación sentimental, aseguró que va a respetar la decisión del cómico.

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