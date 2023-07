Valeria, la hija que Tula Rodríguez tuvo con el gerente de televisión Javier Carmona, defendió a su madre en redes sociales tras recibir varias críticas en las que aseguraban que las cualidades de la menor son únicamente fruto de la crianza de su padre.

“Siempre veo este tipo de comentarios cuando hago algo bien, cuando leo, cuando hablo de mis notas o de las carreras que quiero estudiar, siempre dicen que todo lo bueno lo saqué de mi papá pero siempre rebajan todo lo que ha hecho mi mamá y no me parece”, sentenció la menor a través de un video en TikTok.

Tula Rodríguez estuvo más tiempo con Valeria que Javier Carmona

Valeria Carmona indicó que ambos de sus padres se mostraron presentes en su vida, pero fue Tula Rodríguez la que brindó más apoyo debido a que pasaba más tiempo con ella, debido a los viajes del gerente televisivo.

“Mi mamá es la que está siempre conmigo, si bien mi papá en algún momento también me ayudó y me estimuló a la lectura, mi mamá también estaba ahí, no era solo mi papá. Mi mamá me ayudó un montón porque ella estaba más en casa que mi papá. Claramente los dos trabajaban, pero tenían diferentes horarios, entonces mi mamá podía estar conmigo más”¸ agregó.

La indignación de Valeria Carmona

Valeria Carmona también expresó su indignación por las personas que desvalorizan el esfuerzo y la trascendencia de Tula en su crianza.

En ese sentido, Valeria se mostró indignada con quienes le restan importancia a Tula Rodríguez en su educación y formación. “Yo tengo una mamá presente y siempre la tuve”, dijo la joven.

Valeria Carmona destaca labor de Tula Rodríguez

En ese sentido, Valeria Carmona también comentó que tras el fallecimiento de su padre, ha sido Tula quien se encargó de todo durante esta etapa, por lo que se mostró indignada antes los comentarios malintencionados.

“No me parece que siempre rebajen el trabajo que mi mamá hizo conmigo y que está haciendo porque claramente la que hace todo es mi mamá, porque mi papá no está, ahora es mi mamá la que me estimula todo y la que me estimuló también antes, ella nunca dejó de hacerlo o empezó recién”, sentenció la joven tiktoker.