Hija mayor de Christian Domínguez lo sorprende con emotivo mensaje por el Día del Padre. (Foto: Instagram / @chrisdominguezof)
Hija mayor de Christian Domínguez lo sorprende con emotivo mensaje por el Día del Padre. (Foto: Instagram / @chrisdominguezof)
Por Redacción EC

Camila Domínguez, hija mayor del cantante Christian Domínguez, sorprendió a su progenitor con un emotivo mensaje por el Día del Padre, que se celebró el pasado domingo 21 de junio. La joven parece haber superado sus diferencias con el cumbiambero y le dedicó unas tiernas palabras.

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