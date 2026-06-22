Camila Domínguez, hija mayor del cantante Christian Domínguez, sorprendió a su progenitor con un emotivo mensaje por el Día del Padre, que se celebró el pasado domingo 21 de junio. La joven parece haber superado sus diferencias con el cumbiambero y le dedicó unas tiernas palabras.

A través de sus redes sociales, el líder de la Gran Orquesta Internacional compartió un video en el que muestra el tierno mensaje que le escribió su hija mayor, fruto de su relación con Melanie Martínez.

La joven, quien próximamente cumplirá 18 años, sorprendió a Christian Domínguez con un emotivo mensaje vía WhatsApp. Según contó el cantante, él estaba sobre el escenario, trabajando con su orquesta, cuando recibió las emotivas palabras de su hija.

Christian Domínguez revela mensaje que le envió su hija mayor por el Día del Padre tras meses de distanciamiento.

“Dios te bendiga. Ya casi es el Día del Padre. Dios te bendiga y te dé una buena noche de trabajo. Te amo con todo mi corazón y te extraño también. Ojalá cuando vengas nos podamos ver lo más rápido que se pueda”, escribió la hija de Christian Domínguez.

Asimismo, el cumbiambero reveló en el video de Instagram que se vio con su hija antes de ir a trabajar en el Día del Padre. “Antes de esta gira… con mi hija pude cenar riquísimo y es un Día del Padre bonito, con recuerdos. A los padres que están trabajando, feliz día”, precisó el cantante.

De esta manera, la hija del cantante con Melanie Martínez parece haber marcado distancia de la polémica que surgió a finales del 2025, cuando contó a través de TikTok que no veía a su padre desde hace varios meses y que, según sentía, era el cantante quien se había alejado de ella. Además, evidenció que no tiene una buena relación con Karla Tarazona, actual esposa de Domínguez.

“¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí. No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él… Ya no quiero cariño, ya no quiero atención, ya no quiero que él esté presente, no quiero que sea parte de mi vida ya. Si no lo hizo antes, que no lo haga ahora”, dijo la joven en aquella oportunidad.