Tras años de enfrentamiento, denuncias mutuas y escándalos, el salsero Carlos ‘Tomate’ Barraza y su expareja, Vanessa López, decidieron ponerle fin a sus conflictos por el bienestar emocional de su pequeña hija, Emiliana, de 5 años.

Sin embargo, este acercamiento ya ha provocado rumores de una posible reconciliación sentimental, alimentados por una pícara broma que la niña les hizo a sus padres durante un reportaje de ‘Magaly Tv La Firme’, emitido el viernes 11 de octubre.

Carlos 'Tomate' Barraza y Vanessa López junto a su hija, Emiliana

Tomando el micrófono del programa de Magaly Medina, Emiliana le preguntó a Carlos: “¿Papá, tienes novia?” . Ante esto, Barraza respondió con una sonrisa: “¿Tú qué crees?” . La niña, confiada, contestó: “Sí”, lo que llevó al salsero a insistir: “¿La has visto?”.

Sin embargo, la conversación llamó la atención de López, quien, intrigada y riendo, le preguntó a su hija: “¿Cómo se llama? Cuéntame” . La niña, sin dudar, respondió con firmeza: “Vanessa López” , desatando la risa de sus padres.

La pícara broma avivó las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Carlos y Vanessa, pues, las cámaras del programa habían captado a López acompañando a Tomate en sus presentaciones por Lima semanas atrás.

A su vez y con un tono emotivo, Barraza habló de sus sentimientos hacia Vanessa, a quien destacó como la madre de su hija, expresando su deseo de no revivir los conflictos del pasado, pues los señaló como episodios “horribles”.

“No soy yo, no es Vanessa, no es Magaly, es Dios. Me he vuelto demasiado creyente, tengo una fe inquebrantable” , explicó, señalando la razón de su reconciliación. “No quiero volver a pasar por denuncias , necesito hablar con Carlos por Emiliana” , añadió Vanessa.

Vanessa López y ‘Tomate’ Barraza estuvieron casados dos años, hasta que en 2018 se divorciaron. La modelo explicó que la causa principal fue la falta de confianza, debido a las infidelidades que él le habría cometido.

No obstante, pasados los años, el sobrino del comediante Miguel ‘Chato’ Barraza reafirmó su compromiso de proteger a su hija y exesposa. “Ella puede defenderse, pero si atacan a mi hija, eso es otra cosa”, concluyó.