Una nueva polémica envuelve a Angie Jibaja. La exmodelo fue hasta el departamento donde su expareja, Jean Paul Santa María, vive con Romina Gachoy y sus hijos. El hecho ocurrió en Navidad, y es que ella intentó ingresar al domicilio para ver a sus pequeños en estas fechas en las que todas las familias comparten un momento de unión.

El cantante no dudó en denunciar ante la Policía lo ocurrido. Sin embargo, Angie se defendió a través de sus redes sociales. “El señor Jean Paul Santa María y su esposa, Romina Gachoy, me acusan de haber ingresado a su casa como delincuente el 25 de diciembre. Ahí muestro los videos de ese día que demuestran que fui a intentar a ver a mis hijos, a quienes no me permiten ver hace 4 años” , empezó escribiendo en su Instagram.

“Lo hice en estado ecuánime, sana y en paz. En ningún momento entré a su domicilio, que, por cierto, está dentro de un condominio. Basta de tantas calumnias”, añadió antes de publicar un video en sus historias de Instagram en el que se le ve tocando la puerta insistentemente, pero Santa María le pide que se retire.

“Te va a retirar la Policía. Deja de tocar mi puerta y simplemente espera que venga la Policía para que te retire (...) No entiendes que no quieren verte, no confían en ti, te ganaste con creces, te esforzaste para estar en ese lugar”, fueron las palabras del artista.

Segundos después, Jibaja se defiende y le aclara que no está dentro de su casa. “¿O todo el edificio es tuyo? Quiero ver a mis hijos, por favor, no los veo hace cuatro años. Voy a llamar a Serenazgo. ¡Es Navidad!”.

Las duras palabras de su hijo

El video mostrado por Angie Jibaja es, de acuerdo a lo que señaló, una prueba ante la denuncia de su expareja Jean Paul Santa María. Sin embargo, en una parte se logra escuchar a su hijo, quien le pide que se retire con frases fuertes.

“Yo no te quiero ver, así que vete. No queremos verte, retírate” , expresa su hijo. Ella solo atina a decir “Te amo, hijo mío”.

Finalmente, la exmodelo publicó un último video en el que le cuenta a sus seguidores que pensaba regalarles un perro a sus hijos, pero no pudo hacerlo. “Tengo muchas denuncias en mi contra por cada vez que intento acercarme”, señala con su voz entrecortada.