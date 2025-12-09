Tras varias semanas de especulación, Alejandro Sánchez Páucar, hijo de la cantante folclórica Dina Páucar, confirmó su relación sentimental con la artista puneña Yarita Lizeth.

La noticia fue anunciada por el propio Alejandro durante una transmisión en vivo de TikTok junto a Yarita, aclarando los rumores surgidos después de su colaboración musical, a mediados de 2025, titulada “Hola, ¿cómo estás?”.

Así, la cercanía de los músicos en apariciones públicas y el posterior divorcio de Yarita Lizeth con el ciudadano sueco Patric Lundberg hace aproximadamente siete meses, avivaron las versiones.

La confirmación se produjo este fin de semana, cuando un usuario de TikTok les consultó sobre su estado sentimental, pero Yarita trasladó la pregunta a su compañero.

@rodri77aguilar Alejandro Paucar confirma su relación con Yarita Lizeth. Que viva el amor! Felicidades y bendiciones para ambos ♬ sonido original - 𓊈𒆜🆁🅾🅳🆁🅸𒆜𓊉

Tras unos segundos, el hijo de Dina Páucar, quien suele ser reservado con su vida personal, decidió responder sin evasivas.

“No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy contento de decir que sí… La vida nos ha traído sorpresas, y creo que esta es una de las más gratas, no solo para mí, sino también para Yarita. Eso es una realidad” , expresó Alejandro.

Por su parte, la artista puneña, ahijada musical de Dina Páucar, se mostró visiblemente emocionada por las palabras de su pareja, destacando la importancia de este gesto público.

“Me alegra mucho porque normalmente es muy discreto y reservado. Atreverse a compartirlo de esta manera es importante para ambos” , indicó Lizeth.

Yarita Lizeth estuvo casada con el ciudadano sueco Patric Lundberg desde el 2023 hasta mayo de este año | Foto: Redes sociales

Alejandro relató que se conocieron en 2014, cuando él regresaba a casa y se topó con la cantante, quien había ido a grabar un programa con su madre.

En tanto, Yarita recordó haberlo visto por primera vez en televisión una década antes, cuando él le cantó a su madre en un especial.