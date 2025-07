El distanciamiento entre la exmodelo Angie Jibaja y sus dos hijos volvió a quedar en evidencia, luego de que Jean Paul Santa María, padre de los menores, afirma que su hijo mayor no desea restablecer contacto con ella.

Según relató el cantante, el adolescente de 15 años incluso ha pedio hablar en medios para explicar su decisión y detener las versiones que indican que sería separado a la fuerza de Jibaja.

“Él dice: ‘Yo salgo a hablar, yo salgo públicamente’. Tiene 15 años, pero así tuviera 18, no quisiera que se exponga” , expresó Santa María en 'América Hoy’.

Angie Jibaja y el deterioro del vínculo con sus hijos

Los hijos de Angie permanecen bajo la tutela de Santa María y su esposa, la modelo uruguaya Romina Gachoy.

Según ambos, los menores han manifestado de forma reiterada su rechazo a cualquier tipo de acercamiento con su madre biológica.

En 'Magaly TV La Firme’, Gachoy reveló que el adolescente le enseñó un preocupante audio enviado por Jibaja, donde, según describe, “dice cosas sin sentido”, además de amenazar con enviar a su padre a la cárcel.

Esto habría reforzado la decisión de los menores de mantener la distancia con la actriz. “Me han pedido que por favor basta de este maltrato. Me dijeron: ‘No la queremos ver, no concilien con ella’” , sostuvo Gachoy.

Jean Paul descarta conciliación con Angie Jibaja: “No está recuperada”

Jean Paul Santa María también descartó una eventual conciliación con Angie, indicando que, pese a los intentos de la exmodelo por acercarse a sus hijos, no ve avances en su recuperación personal.

“Ella no está recuperada, por las evidencias mostradas. No permitiré una reconciliación mientras no estén dadas las garantías para el bienestar de mis hijos”, sentenció el músico.

Gachoy tiene “plena potestad” para hablar, según Jean Paul

Debido a que el cantante tiene restricciones judiciales para declarar sobre sus hijos, Santa María explicó que fue su hijo mayor quien pidió que Romina Gachoy expusiera públicamente la situación.

Además, la defendió ante las críticas por revelar audios comprometedores de Jibaja. “Romina es madre. Antes que esposa, modelo o cantante, es una tremenda madre. Ella tiene toda la potestad para hablar en nombre de nuestros hijos”, afirmó.