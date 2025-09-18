Muy indignado, el cantante Christian Wong, hijo de la criolla Lucía de la Cruz, se ha pronunciado para aclarar la controversia generada por una transferencia errónea de S/ 8 000 soles a una cuenta bancaria con su nombre.

Por ello, al ser entrevistado por ‘Todo se filtra’, Wong de la Cruz aseguró que él no maneja la cuenta, a pesar de que esta se encuentre a su nombre, sino que es utilizada en la práctica por su madre.

“Mi mamá es la misma que hace sus propios contratos, el problema aquí es que es mi cuenta, pero mi madre me pidió el favor antes de que yo viaje a Estados Unidos, de que le deje una cuenta para que ella pueda hacer sus movimientos y ella la manipula, pero está a mi nombre”, afirmó.

En otro momento, el joven negó además ser el representante de su madre, y que tampoco tiene responsabilidad en el manejo de los contratos y dinero de Lucía. “Todo el mundo cree que soy yo el que no quiere devolver la plata. La responsable es mi mamá, ella no me contesta la llamada”, dijo.

Además, para respaldar sus declaraciones, Wong presentó un documento notarial que certificaba que cedió el poder sobre esa cuenta a De la Cruz. “Yo no tengo responsabilidad sobre esa cuenta de ahorros, que está a mi nombre”, reiteró.

Lucía de la Cruz: ¿devolverá los S/ 8 000 depositados por error?

Ante la controversia por el depósito erróneo de S/ 8 000 en la cuenta bancaria de su hijo, proveniente de la comisión organizadora del Festival del Arte Negro de Cañete, Lucía de la Cruz se pronunció.

“No puedo devolver ese dinero porque no llega a mis manos”, afirmó en declaraciones para Cañete Reporta. “Busquen hacer un show, una peña, y tómenlo como un adelanto de un trabajo”, agregó.

Unos días después, la cantante se volvió a pronunciar, esta vez con el diario Trome, donde aseguró que había conversado con el encargado de la comisión, llegando a un acuerdo.

“Cuando me enteré de lo sucedido, conversé con la persona encargada, quedamos que el 15 de noviembre haría un show, pero ahora quieren dar a entender otra cosa”, señaló. “Ya no haré el show y les devolveré su dinero de acuerdo a mis posibilidades”, sentenció.