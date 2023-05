Luis Guadalupe, hijo mayor del conocido Cuto Guadalupe, apareció en televisión para hablar sobre la infidelidad que sufrió su padre por parte de su pareja Charlene Castro, quien fue captada saliendo de un hotel con otro hombre en el distrito de Barranco.

En conversación con el programa “América Hoy”, Luis Guadalupe reveló que ya existían rumores de una presunta infidelidad de Castro debido a su comportamiento; sin embargo, nunca lo había hablado con el exfutbolista.

“Como había explicado, eran rumores que la relacionaban (con un hombre que trabaja en las minas), pero estos pueden ser ciertos o no”, señaló Luis Guadalupe al citado medio televisivo.

“No soy de escuchar o hacer caso a ese tipo de comentarios. No es bueno. Nunca lo hablamos porque no era nuestro tema de conversación”, agregó el hijo del exfutbolista al revelar porque no se lo contó a su padre.

Asimismo, el joven de 23 años también se mostró en contra de aceptar que su padre retome su relación con Charlene Castro; sin embargo, respetará su decisión. “No puedo aceptar a alguien así al lado de mi padre… Solo me queda apoyar a mi papá”.

“Por el buen corazón que tiene (‘Cuto’ Guadalupe) puede perdonar, pero la decisión de seguir o no, es algo que no ha confirmado, con los días ya confirmará la noticia”, añadió Luis Guadalupe al programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Valeria Piazza.