Nicolás Garay, hijo de Angie Jibaja, decidió defender a la modelo tras los recientes conflictos públicos y legales con Jean Paul Santa María. Ante ello, el joven de 24 años no dudó en resaltar la buena relación que tienen.

“Aunque Angie, mi mamá, ha hecho muchas cosas buenas, la mayoría recuerda solo las malas. Si supieran cómo es como amiga y como madre, comprenderían que, más allá de lo que ustedes ven, ella es una mujer que se ha esforzado en salir adelante y darle a sus hijos todo y mucho más que todo lo que podía dar”, escribió Nicolás en su cuenta de Instagram.

Este mensaje emocionó a Angie, quien no dudó en compartir y agradecerle a su hijo con el siguiente mensaje: “Gracias por estas profundas palabras que me dedicaste, hijo mío. Te amo”.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE ANGIE JIBAJA Y SU HIJO NICOLÁS GARAY?

Nicolás Garay y Angie Jibaja se reencontraron recientemente en Chile y demostraron que tienen una buena relación. Cabe mencionar que no es la primera vez que el joven la defiende, ya que hace algunos años atrás la modelo sufrió agresiones por parte de Ricardo Márquez, quien la atacó con un arma de fuego.

“Madre mía, eres la mejor madre, la mejor de todas, sabes que aparte de mamá siempre hemos sido mejores amigos, siempre hemos estado juntos, siempre tanto en buenas como en malas, siempre has estado ahí para sacarme una sonrisa y levantarme. De nuevo tú y yo somos el mejor p*** equipo del mundo, eres una guerrera, mamá, eres la mejor guerrera que pueda existir, siempre sales adelante. Me da tanta pena toda esa gente que habla sin saber de ti y no saben lo maravillosa que eres. Te amo, mamá”, dijo Garay en dicha ocasión.