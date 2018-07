El hijo de Mónica Delta, Sebastián Reátegui, y el coreógrafo Arturo Chumbe se unen para dar vida a "Jackie y Amparo", una divertida obra de teatro que refleja diferentes aristas de una sociedad exclusiva, machista y discriminadora.

“Yo siempre estoy orgullosa del trabajo y la evolución de Sebastián. Para mí, la primera vez que vi a mi hijo en una obra de teatro fue en 'El hombre elefante', fue impactante la transformación que él pudo hacer de un personaje tan adolorido, discriminado y después lo he visto en muchas presentaciones en teatro y cine. Sé que en Europa está haciendo algunas cosas también, pero claro, este es un desafío porque es una transformación completa", comenta Mónica sobre el nuevo rol actoral de su hijo.

"Todavía no he visto los ensayos, entiendo que han trabajo mucho en el guion y en darle a esta comedia el valor que debe tener, como les decía, para reflejar una sociedad que todavía es muy exclusiva, elitista, muy discriminadora. Yo he sido una mujer rebelde en términos personales, he logrado hacer lo que he querido en la vida, pero ver así a mi hijo es un reto, un desafío, me impresiona, me llama la atención, lo dejo ser", remarca la periodista.

"Jackie y Amparo" narra la historia de dos amigas de colegio que se reencuentran después de diez años.

Amparo, la más experimentada de las dos, propone a Jackie quien aún vive un poco a la antigua, pero con el dinero de su tercer divorcio, realizar un Eurotrip que les cambiará la vida, salir de la cotidianidad y enfrentar sus miedos y tabúes.

Esta comedia creada y actuada por sus protagonistas Arturo Chumbe (Jackie) y Sebastián Reátegui (Amparo) tiene como propósito reírnos de nosotros mismos con dos encantadoras y sinceras damas, que muchos lograrán ver identificadas a su mamá, a su hermana, a su amiga.

Jackie y Amparo en la mesa de un café crean su viaje a partir de elementos y escenas musicales que nos transportarán a diferentes ciudades europeas.

Funciones:

Todos los martes de agosto en La Basílica 640, Santiago de Surco, y los miércoles en Nuda Resto - Bar, Miraflores. Los jueves se presenta en Dada Bar, Barranco.