Hijos de Augusto Polo Campos enfrentados por herencia: ¿Llegarán a los tribunales?

El hijo mayor del compositor peruano Augusto Polo Campos denunció que mantiene un conflicto con sus hermanos Flor, Marco, Cristovals y Selene por la herencia que les dejó su padre.

De ese modo, Campos Linares declaró a La República que sus consanguíneos le negaron el acceso a información sensible de la empresa fundada por Polo Campos, así como la restricción del uso de una de sus propiedades y la reserva de material inédito del artista.

Por ello, Augusto Polo Campos Linares aseguró que si no logra una conciliación con sus pares, no dudará en acudir a los tribunales para obtener su parte de la millonaria herencia del autor peruano.





¿Qué problema de herencia enfrenta a los hijos de Augusto Polo Campos?





El mayor de los Polo Campos denunció primero la falta de transparencia en la empresa Contigo Perú, fundada por su padre y administrada en la actualidad por sus hermanos, ya que no tiene reportes de inversiones o ganancias.

“Queremos saber qué sucede con el dinero, cómo se está gastando y en qué se está invirtiendo... No hay reportes...”, indicó tras sostener que habían problemas con el reparto de su herencia.

Otro asunto que denunció Campos Linares es que sus hermanos involucrados en el conflicto le negaron el acceso al departamento que su padre tenía en Miraflores.

“Solo uno de los hermanos lo está gozando y yo sigo pagando impuestos del mismo”, dijo. “A mí, personalmente, se me ha negado la estadía en ese apartamento”, complementó.

El punto final que denunció Campos Linares fue la negativa al uso de material inédito de su padre para la realización de un documental que lleva 20 años produciendo.

“Inclusive han hecho un acta empresarial en la que se me ha denegado la autorización para continuar con este proyecto, que se viene haciendo hace 20 años”, relató indignado.

Promete ir a los tribunales





Ante sus acusaciones, el hijo mayor del compositor aseguró que ya tuvo un intento de conciliación extrajudicial al que sus hermanos no acudieron.

Por ello, prometió que si no ve intenciones de mediar o solucionar el problema de herencia, no dudará en llevar su caso a los tribunales aunque en el fondo no dese hacerlo.

“Si no atienden nuestra solicitud, iremos a la vía legal, algo que yo no quiero hacer”, indicó.

Augusto Polo Campos falleció en el 2018 y en su testamento, compartido por Latina TV, se reveló que dejó a cada unos de sus hijos el 10 % de su fortuna. Asimismo, destino otro 30 % a la empresa Contigo Perú. Mientras que algunas de sus regalías por las composiciones estaría destinados al apoyo económico de su hijo Giomar, acusado por abandono de hogar.