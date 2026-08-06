El cantante venezolano Hildemaro confirmó su regreso al Perú con su tour “45 años en la salsa”, una gira que se desarrollará del 26 de agosto al 7 de septiembre. El intérprete recorrerá diversas ciudades del país y las fechas de sus presentaciones serán anunciadas a través de las redes sociales de Velsalsa Producciones, empresa encargada de organizar su visita.

Durante sus conciertos, el salsero interpretará éxitos como Agua caliente, Desde el fondo de mi corazón, Amanecí contigo, La primera vez y Apago la luz, temas que se han convertido en referentes de la salsa romántica. Además, el artista adelantó que prepara varias sorpresas para reencontrarse con el público peruano.

El tour incluirá conciertos en Chiclayo, Trujillo y otras ciudades del país.

Conocido como “El Sonero del Amor”, Hildemaro compartió un mensaje para sus seguidores en el que confirmó su gira por el país. “Hola, mi gente hermosa del Perú. Mi gira 2026 está 100 % confirmada. Estaré por allá cantándoles mis éxitos que han marcado muchas vidas. Pronto conocerán las ciudades donde estaremos y los espero para disfrutar juntos”, expresó en un video difundido en sus redes.

Como parte de la gira, Velsalsa Producciones anunció dos presentaciones confirmadas: el 29 de agosto en la discoteca Aventura, en Chiclayo, y el 5 de septiembre en la discoteca La Fama, en Trujillo. La productora informó que en los próximos días dará a conocer el resto de fechas del tour nacional y mantiene habilitado el número 915 175 505 para consultas.