Se acabaron las especulaciones. Hugo García terminó su relación con la modelo Alessia Rovegno hace dos meses, según confirmó Bruno Bernal, reportero de América Espectáculos que conversó con el chico reality a través de Instagram.

En la reciente edición de América Espectáculos, Bruno Bernal le confirmó a Valeria Piazza que habló con Hugo García y este le confirmó que su relación con la exMiss Perú llegó a su fin en los últimos meses del 2024, pero, por un acuerdo mutuo, decidieron no hacerlo público.

“Hablaba con él y me decía que no tenía problema en que anunciara que él ya no está con Alessia Rovegno hace dos meses”, empezó diciendo Bruno Bernal.

“Él ha preferido no contarlo porque él y Alessia se han puesto de acuerdo en ese sentido, tienen una buena relación de amigos y preferían no seguir lo de las parejas de la farándula de decir ‘terminamos’”, agregó.

Hugo Garcia besó a mujer que no es Alessia en Año Nuevo

Asimismo, Hugo García también confirmó que las imágenes que se viralizaron de él hace unos días, donde se le ve besando a una joven en Tulum, México, son reales. Eso sí, no se trata de una nueva relación, solo de una situación que se dio al momento.

“Yo fui a la fuente ayer y hablé con Hugo García y efectivamente se dio (el beso), pero dice que fue como parte de... no es una relación ni nada, es una conocida, se dieron un beso y ya está”, aclaró Bernal, quien conversó con el chico reality por Instagram.

