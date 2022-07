A través de su storie de Instagram, Hugo García compartió un extenso mensaje en el que dio conocer que su madre Fabiola Silva fue víctima de robo durante un viaje a la ciudad de Arequipa.

El integrante de “Esto es Guerra” se mostró indignado por lo sucedido y reveló que a su progenitora le quitaron todos sus ahorros.

“Dicen que si el camino es fácil entonces no es el camino. Sin embargo, hay personas sin escrúpulos que optan sin más vivir del esfuerzo de los demás. Tristemente estas personas piensan que pueden andar por la vida sin hacer el más mínimo esfuerzo siendo amigos de lo ajeno. Sé que nuestro país cada día es más inseguro y que no hay persona cercana a la que no le hayan robado algo”, expresó en las primeras líneas.

La pareja de Alessia Rovegno explicó que el hecho se dio en un restaurante mientras su madre almorzaba con sus parientes.

“Este fin de semana han tocado una fibra muy delicada y especial, lo más sagrado que tengo: mi madre (...) Le robaron su tarjeta. Le vaciaron su tarjeta con sus ahorros y todo lo que llevaba en su bolso. La vida se encargará de vaciarles la poca vergüenza que les queda porque sus acciones han quedada grabadas para siempre en video”, puntualizó.

Tras ello, Hugo García publicó un video que muestra el momento exacto del robo. “No podemos seguir viviendo en un país donde no nos sentimos seguros. Compartamos este video hasta encontrar a los culpables y afronten las consecuencias de sus actos”, sostuvo.

Hugo García denuncia que robaron la cartera de su madre