En medio de la polémica por sus comentarios, la actual pareja del modelo, Isabella Ladera se pronunció en redes sociales para mostrar avance de su rutina posparto | Foto: Instagram / Composición EC
En medio de la polémica por sus comentarios, la actual pareja del modelo, Isabella Ladera se pronunció en redes sociales para mostrar avance de su rutina posparto | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

Una serie de reacciones provocó el modelo Hugo García al difundir dos mensajes en sus redes sociales el pasado sábado 12 de septiembre, fecha en que su expareja, Mafer Neyra, contrajo matrimonio civil con el empresario Ernesto Cabieses.

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