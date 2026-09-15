Una serie de reacciones provocó el modelo Hugo García al difundir dos mensajes en sus redes sociales el pasado sábado 12 de septiembre, fecha en que su expareja, Mafer Neyra, contrajo matrimonio civil con el empresario Ernesto Cabieses.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el influencer compartió inicialmente una historia con el texto “Por fin llegó el día. 12.09” acompañado por un emoji de corazón, sin detallar el contexto ni el motivo de la publicación.

Post de Hugo García

Horas después, el modelo volvió a sus redes para publicar en Threads la frase “Sé feliz”. Aunque García no mencionó explícitamente a los recién casados ni dio explicaciones posteriores, la coincidencia de fechas desató múltiples especulaciones.

Mientras las redes sociales especulaban sobre las publicaciones, Mafer Neyra y Ernesto Cabieses daban el “sí, acepto” en una ceremonia íntima rodeados de familiares y amigos cercanos.

Uno de los momentos más emotivos de la boda ocurrió durante los votos matrimoniales, cuando Neyra recordó que se conocieron en España siendo niños: “¿Quién diría que desde los doce años conocería al amor de mi vida y futuro esposo?”.

Hugo García y Saber enfrentan críticas por su relación y embarazo, pero se enfocan en el bebé sano. Comparten en redes que su pequeño está bien y revelan con emoción junto a su hija que esperan un niño. La pareja promete más detalles a sus seguidores.

Ante la ola de comentarios y especulaciones surgidas, el exchico reality prefirió no emitir declaraciones aclaratorias sobre el propósito de sus textos.

Por su parte, la modelo venezolana Isabella Ladera, actual pareja de García, reapareció en redes sociales para mostrar el avance de su rutina física posparto, optando por no opinar sobre los mensajes del influencer durante el matrimonio de Neyra.

Isabella Ladera sorprende con anuncio tras mensajes de Hugo García durante boda de su ex Mafer Neyra.