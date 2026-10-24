El exchico reality compartió en sus redes el emotivo reencuentro con su pareja e hijo tras un breve paso por el Perú | Foto: Captura de Instagram (@hugogarcia)
El exchico reality compartió en sus redes el emotivo reencuentro con su pareja e hijo tras un breve paso por el Perú | Foto: Captura de Instagram (@hugogarcia)
Por Redacción EC

Tras una breve estadía en Lima, el exchico ‘reality’ Hugo García retornó a los Estados Unidos y protagonizó un emotivo reencuentro con su pareja, la modelo venezolana Isabella Ladera, y su hijo de tres meses, Koa.

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