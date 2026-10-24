Tras una breve estadía en Lima, el exchico ‘reality’ Hugo García retornó a los Estados Unidos y protagonizó un emotivo reencuentro con su pareja, la modelo venezolana Isabella Ladera, y su hijo de tres meses, Koa.

A través de sus historias de Instagram, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ mostró las horas previas al viaje y el momento exacto en que volvió a abrazar a su familia en Miami.

Con la frase “Los extrañé tanto”, el deportista compartió imágenes junto a su bebé, a lo que Ladera respondió en sus redes sociales con el mensaje: “Donde perteneces, con nosotros”.

García había viajado temporalmente a Lima para cumplir con una competencia deportiva. En su estadía, el influencer declaró para el programa ‘Amor y Fuego’ sobre el impacto que ha tenido la paternidad en su rutina.

“Literal, mi vida le pertenece. Hoy mi vida gira en torno a él y para él. Es el amor de mi vida, es un amor que no se puede poner en palabras”, afirmó el modelo peruano de 33 años.

El modelo también compartió otra foto junto a Isabella y su hijo

Respecto al estado de salud de su primogénito, García se mostró complacido por su desarrollo y destacó las similitudes físicas del menor con ambos padres.

“Marca peruana. Está super... super saludable, que es lo importante y... tiene lo mejor de los dos. Así que feliz”, sostuvo sobre el pequeño Koa.

Respecto a la exposición de su bebé, explicó que acordaron no mostrar su rostro por ahora para protegerlo de los riesgos de las redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO: