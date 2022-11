Hugo García fue consultado sobre las recientes declaraciones de Fernanda Pavisic, Miss Bolivia, quien causó polémica luego que llamara “transexual” a su pareja, la miss Perú Alessia Rovegno.

“No tengo nada que decir, o sea Alessia está enfocada en ella, se está preparando súper bien. A mí lo único que me interesa es lo que ella piensa, siente y lo que la gente la quiere y está alrededor de ella sabe”, enfatizó el integrante de “Esto es Guerra cuando se le preguntó sobre el tema.

En otro momento, el ‘guerrero’ resaltó que su pareja está dispuesta a dar ‘pelea’ para traer al país la corona del Miss Universo. “Más bien que se preparen porque va a dar una buena pelee, nada más, de todas maneras”, puntualizó.

Por otro lado, el modelo se mostró bastante apenado porque no pudo asistir con su enamorada Alessia Rovegno a la boda de Valeria Piazza y Pierre Cateriano. Sin embargo, confesó que se emocionaron mucho cuando vieron los videos que circularon en redes sociales.

“Si lamentablemente no podíamos ir al matrimonio de Pierre y de Vale, no sabes la pena que me ha dado, te juro que veíamos los videos y se me salían las lágrimas, realmente son unas personas increíbles”, terminó diciendo Hugo.

Miss Bolivia llamó 'transexual a Alessia Rovegno