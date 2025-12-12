Ante las imágenes de su expareja, Alessia Rovegno, besando y abrazando al empresario Álvaro Villacorta, el modelo peruano Hugo García, con quien tuvo una relación, aseguró desconocer detalles sobre la vida sentimental de ella.

Y es que, en declaraciones para ‘Amor y Fuego’, la primera reacción de García fue de incredulidad. “¿Qué es eso?”, exclamó con nerviosismo, llegando incluso a confundir su vehículo al intentar abrir el auto equivocado.

Sin embargo, manifestó que no estaba al tanto de la nueva relación de su exnovia. “No sé, yo la verdad recién llego a Perú”, comentó antes de percatarse de su error con el vehículo.

En ese sentido, García se apresuró a aclarar que, si bien la relación con Rovegno terminó en buenos términos, no mantienen comunicación constante y que tampoco conocía a Villacorta, quien es 10 años mayor que Alessia.

Alessia Rovegno y Álvaro Villacorta

“Tampoco es que hable con Alessia todos los días, ni hablo con ella. Hay una buena relación porque no hemos terminado mal, pero más allá, no tengo comunicación con ella. Le tengo un gran cariño a su familia y a ella y por ese lado creo que no hay ningún problema”, indicó.

Para luego asegurar que “le daba risa” que le pregunten por Villacorta. “Ya no sé qué más responder. No lo conozco. Yo he terminado súper bien con ella y no sé qué puedo decirles. Le deseo lo mejor siempre y todo bien”, agregó.

Cabe mencionar que, la ex Miss Perú 2022 protagonizó un tenso reencuentro con Hugo, durante un evento navideño en un centro comercial de Surco, donde también estuvieron Natalie Vértiz, Alondra García Miró y otras figuras.

En otro sentido, Álvaro y Rovegno fueron vistos juntos en Miami y, de acuerdo con registros migratorios, ambos regresaron juntos a Perú el 8 de diciembre, lo que confirmaría su romance.

Hasta el momento, ni Alessia ni Álvaro se han pronunciado respecto a su relación.

¿Quién es Álvaro Villacorta?

Según ha trascendido, Álvaro Villacorta Canessa tiene 37 años, se desempeña como empresario y es gerente de cuatro compañías. En cuanto a su aspecto físico, También mide 1.90 metros y, de acuerdo informaciones, no habría finalizado sus estudios universitarios.

