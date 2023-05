Humberto Zurita se mostró bastante incómodo al enterarse en la última emisión del programa ‘Mande quien mande’, que Mario Hart sería el encargado de imitarlo en un reto de actuación.

La producción del programa de María Pía Copello y Carlos Vílchez decidió realizar un homenaje para el actor mexicano con motivo de su nueva obra teatral “Papito querido”.

Sin embargo, el actor no recibió de buena manera la noticia y reclamó a producción que sea el corredor de autos quien se encargue de dar vida a su papel en la novela “De pura sangre”.

“¿Cómo me va a hacer él? Perdónenme, pero hay niveles, ¡hay niveles!”, dijo Humberto Zurita bastante molesto, haciendo reír a la conductora. Ante ello, el ex chico reality intentó convencer al actor de que haría un buen trabajo “¿Qué pasa? Humberto, no me has visto actuar todavía”, replicó.

Por su parte, María Pía trató de disculparse afirmando que no contaban con mayor dinero para traer un actor experimentado. “Es lo que había. No había más presupuesto”, señaló entre risas.