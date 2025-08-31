Ignacio Baladán y su novia, la influencer colombiana ‘La Segura’, fueron invitados especiales del programa “Esta noche”, donde contaron detalles de su vida como padres y revelaron cuándo se casarán por religioso.
Pese a que ya se casaron por la vía civil a finales del 2024, los populares influencers aseguraron que ambos sueñan con llegar a la iglesia y unir sus vidas en matrimonio, pero revelaron el detalle que están esperando para cumplir su sueño.
LEE: Ignacio Baladán y La Segura se casaron: ¿Cómo fue su boda en Colombia?
“Eso fue en marzo (la pedida de mano), en diciembre nos casamos por civil porque nosotros estábamos organizando con la wedding planner todo y llegó la gran noticia de mi hijito”, contó el exintegrante de ‘Esto es guerra’.
Por su parte, ‘La Segura’ explicó que se casará por religioso con Ignacio Baladán cuando su bebé tenga la edad suficiente y camine para que pueda llevarles los anillos al altar.
“De hecho nos casábamos en junio y bueno Lucca nos dijo: ‘No va a pasar como piensan’. Yo dije que no me iba a casar embarazada y estamos esperando que nuestro gordo sea nuestro pajecito”, precisó la colombiana.
MÁS INFORMACIÓN: Ignacio Baladán debuta en la música junto a Nacho y estrena “Manifestación”
Cabe señalar que “Esta noche” fue el primer programa en el que Ignacio Baladán y La Segura presentaron a su hijo Lucca. Previamente, la pareja realizó una fiesta de bienvenida con amigos cercanos.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Allison Pastor es celosa con los besos de Erick Elera en “Al fondo hay sitio?”, Esto dijo la esposa del actor
- “Antes nosotros buscábamos las colaboraciones, ahora nos llaman”: Grupo 5 tras abrirse camino afuera anhelan feat. con estrella italiana
- Bárbara Cayo sobre ruptura de Alessia Rovegno y Hugo García: “La verdad sí me dolió”
- Josimar niega ser el padre del bebé de Verónica González, mujer con quien fue captado en España
- “Se le subieron los humos”: Micheille Soifer contra Nicola Porcella por no aceptar entrevista en ‘América Hoy’
Contenido sugerido
Contenido GEC