Ignacio Baladán y su novia, la influencer colombiana ‘La Segura’, fueron invitados especiales del programa “Esta noche”, donde contaron detalles de su vida como padres y revelaron cuándo se casarán por religioso.

Pese a que ya se casaron por la vía civil a finales del 2024, los populares influencers aseguraron que ambos sueñan con llegar a la iglesia y unir sus vidas en matrimonio, pero revelaron el detalle que están esperando para cumplir su sueño.

“Eso fue en marzo (la pedida de mano), en diciembre nos casamos por civil porque nosotros estábamos organizando con la wedding planner todo y llegó la gran noticia de mi hijito”, contó el exintegrante de ‘Esto es guerra’.

Ignacio Baladán revela la fecha de su matrimonio religioso con ‘La Segura’. (Foto: Instagram)

Por su parte, ‘La Segura’ explicó que se casará por religioso con Ignacio Baladán cuando su bebé tenga la edad suficiente y camine para que pueda llevarles los anillos al altar.

“De hecho nos casábamos en junio y bueno Lucca nos dijo: ‘No va a pasar como piensan’. Yo dije que no me iba a casar embarazada y estamos esperando que nuestro gordo sea nuestro pajecito”, precisó la colombiana.

Cabe señalar que “Esta noche” fue el primer programa en el que Ignacio Baladán y La Segura presentaron a su hijo Lucca. Previamente, la pareja realizó una fiesta de bienvenida con amigos cercanos.