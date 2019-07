"Yo soy": imitador de Bon Jovi sufre percance, pero soluciona el problema de esta forma |VIDEO

Camilo Rodríguez, imitador del músico estadounidense Jon Bon Jovi en "Yo soy", sufrió un percance durante su más reciente participación en el programa de imitación y canto de Latina.

Dispuesto a convencer al jurado con su interpretación de "You give love a bad name" y con el ánimo al tope, el joven colombiano subió al escenario, sin embargo un fuerte movimiento hizo que perdiera la peluca que llevaba puesta.

Pese a ello, Camilo continuó con su imitación y dejó satisfecho al jurado. Ricardo Morán destacó la capacidad del joven de continuar con su presentación pese al inconveniente.

Camilo Rodríguez, imitador del músico estadounidense Jon Bon Jovi en "Yo soy".

Sin embargo, el jurado más drástico de "Yo soy" fue tajante al señalar que pese a haber notado un avance en la participación de Camilo, su timbre de voz sigue siendo lejano al del artista original.

Antes de subir al escenario, Camilo agradeció al público por haberlo salvado con sus votos en dos oportunidades de la eliminación y envió un mensaje a sus compañeros del programa.

"Probablemente piensan que no debo estar (en el programa). Al ser dos veces el más votado del Perú, me ven como una amenaza. Me ningunean por que según ellos no tengo talento, pero no vine aquí a hacer amigos, vine a mostrar mi talento. Si a mí no me saludan, no me voy a arrodillar para que me hablen", dijo el participante colombiano durante la última gala de "Yo soy".

En la edición de este jueves del programa de Latina tuvieron una nueva gala los imitadores de: Farruko, Jon Bon Jovi, Pimpinela, Ricardo Montaner, entre otros.