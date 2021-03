Tony Cam, imitador de Sandro en “Yo Soy”, programa de canto e imitación de Latina, compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje tras la muerte de su abuelita, a quien llamaba de cariño ‘Mamayeta’.

“¡Así los veo! Mi abuela y mi padre se reunieron ayer. Ahora tengo otro angelito más cuidándome: Mi Mamayeta, mi amiguita eterna”, se lee en la primera parte del mensaje.

En la tierna imagen se ve a su abuela y a su padre, el músico Manuel ‘El Chino’ Cam, bailando juntos. “Gracias por sus mensajes de consuelo, mis amigos cercanos, saben lo que ella significó para mí”, señaló Tony Cam a sus seguidores.

El pasado martes Cam llamó la atención a todos por su interpretación de “Pobre mi madre querida”, tema con el que terminó llorando. En dicho momento, el músico no dio a conocer los problemas familiares que enfrentaba.

Ante su interpretación, Mauri Stern se conmovió hasta las lágrimas y recordó a su madre. “Yo tengo mi mamá Licha. A mí de niño me decía ‘Lichito’, imagínense lo que me parezco a ella. Uf, lo que he llorado estos días”, comentó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Mauri Stern llora al recordar a su madre con interpretación del imitador de “Sandro”

Mauri Stern llora al recordar a su madre con interpretación del imitador de “Sandro”

TE PUEDE INTERESAR