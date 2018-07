Don Francisco: "reviven" denuncias de presuntos acosos sexuales del presentador

Entre el 'show business' y la tormenta. Ahora las acusaciones de acoso sexual apuntan al chileno Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, más conocido como Don Francisco, la leyenda televisiva y especialista en la conducción de programas de concurso y de magazines. Él estuvo al frente de "Sábado gigante" por más de 50 temporadas. Además, se le conoce como el creador de la Teletón en su país en 1978.

Se ha denunciado, por ejemplo, que Don Francisco, de 77 años, exigía la ejecución de favores sexuales en los camerinos a cambio de la entrega de artefactos como televisores, lavadoras o electrodomésticos.

Estos presuntos excesos están consignados en el libro "Don Francisco: biografía no autorizada de un gigante" (Editorial Planeta), de la periodista Laura Landaeta. El libro se publicó en el 2016, antes del estallido de movimientos como #MeToo, pero ha vuelto a cobrar vigencia gracias a las columnas de opinión de su autora, así como a sus declaraciones en diversos medios.

Además de este caso, la sociedad chilena ha sido sacudida por una noticia similar. El exitoso director Nicolás López fue denunciado por supuestas conductas indebidas, por lo que se viene desarrollando una investigación contra el realizador a cargo de una fiscalía de ese país.

SE DEFIENDE

Laura Landaeta ha escrito que Don Francisco, "escondido en la entretención y la solidaridad, ha generado a su alrededor un halo de impunidad frente al abuso de poder, el acoso, la discriminación en rutinas de humor cargadas de machismo, clasismo y desdén por minorías sexuales, ancianos y personas con capacidades diferentes".



En una entrevista del diario "La Tercera" con el animador del año pasado, este tema fue abordado. Don Francisco señaló: "A mí me han acusado de acoso y te puedo decir que desde eso han pasado 15 años y que fue falso. Participé en el Congreso en la redacción de la ley de acoso, porque cuando a mí me acusaron no existía esa ley. Me han acusado de varias cosas y te puedo decir, responsablemente, que todos lo hicieron por el uso y el abuso de mi nombre para extorsionarme económicamente [...] Pero culturalmente, para nosotros un beso en la mejilla no es acoso, entonces tenemos percepciones distintas de acoso según los países. Yo, por ejemplo, creo que acoso es utilizar tu posición para conseguir favores sexuales".