Thalía se reinventa gracias los virales y los memes

Ayer Thalía cumplió 47 años. Pero eso no fue noticia. Su nombre viene siendo invocado por otra razón. El motivo se llama #ThaliaChallenge. Este desafío consiste en parodiar las palabras que la cantante mexicana dedicó a sus fans en un video difundido en las redes sociales.

En él, con un tono de voz a medio camino entre la dulzura, la alucinación, el éxtasis cósmico y la hipnosis melódica, Thalía pregunta: "¿Están ahí, mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?". En el video, además, llama la atención el ‘jumpsuit’ rosado con flecos que tiene puesto la mexicana. Ya existen piñatas inspiradas en este look y atuendo.

El reto acaba de llegar a las altas esferas de la política. Por ejemplo, el presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto –cuyo equipo de comunicación e imagen ha sido tan criticado en estos años–, bromeó con el #ThaliaChallenge. Un usuario escribió en su cuenta en Instagram: "¿Me escuchas? ¿Me lees?". Peña Nieto respondió: "Te siento".

Los guiños y las parodias del #ThaliaChallenge también han alcanzado el desprestigiado sistema judicial peruano. Ahí está el montaje de una improbable conversación telefónica entre Thalía y el suspendido juez César Hinostroza.

La mexicana pregunta con ternura y arrobo en el audio: "¿Me oyen? ¿Me escuchan?". Hinostroza contesta con gravedad y sequedad: "Sí, te escucho". Luego Thalía se pone a cantar. Hinostroza continúa: "Entonces mira, hacemos una cosa. Mañana podemos sacar una cita por la tarde, y nos veríamos en mi oficina más o menos a la una y media de la tarde". Thalía le manda besos y responde: "Gracias. Tikitiki-tin. Taka-taka-tan. Los amo". La sátira fue publicada por el portal Deslengua2.

A LA MODA

Por cierto, la carrera musical de Thalía sigue vigente, pero ha tenido que apelar a esa estrategia requerida por tantos artistas para no pasar al olvido o seguir en el tope: colgarse de los géneros de moda, lo que en la actualidad equivale al reguetón y los dudosos ritmos urbanos. Hace unos meses, Thalía y Natti Natasha lanzaron la canción "No me acuerdo". Su video ya cuenta con más de 300 millones de reproducciones en YouTube. Así estamos.