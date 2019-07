Alessandra Denegri revela excesos, depresión y bulimia: "Mi lucha por mi autoaceptación es constante" |FOTOS

Alessandra Denegri tenía 15 años de edad y trabajaba como modelo, cuando -por primera vez- le exigieron cumplir cierto estándar de belleza para poder ser imagen de una ambiciosa campaña publicitaria.

A través de Instagram, la actriz de 32 años de edad, revela que -siendo adolescente- tuvo que someterse a drásticas exigencias físicas para mantenerse en carrera.

"Tenía alrededor de 15 años y a veces trabajaba como modelo para una marca de venta por catálogo. Me llamaron para hacer una campaña, me mostraron una referencia de una modelo y me dijeron: quieres hacerla? Tienes que bajar de peso para el próximo martes, me dieron aproximadamente 5 días.", inicia el texto compartido por la actriz.

"Yo no estaba con sobrepeso, me veía como una adolescente normal, sin embargo ellos querían que cumpla, desde esa edad, con un estándar absurdo de belleza y lo que es peor, venderle eso a las chicas que veían ese catálogo", continúa.

Alessandra recuerda que recurría a ciertas estrategias de maquillaje para verse más delgada. "Me retocaban los brazos para adelgazarlos, en una novela me pidieron que baje de peso, porque la antagonista no podía verse más 'gorda' que la protagonista. Nos daban panties a mí y a otras actrices para tapar la celulitis y les juro que la otra actriz a la que le dijeron eso es una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida, tal cual es. Imagínense lo que te hace eso en la cabeza", sostiene.

Alessandra ha formado parte de sintonizadas producciones nacionales e internacionales, sin embargo el precio que ha tenido que pagar para lograr sus objetivos ha sido alto. En el camino cometió excesos, sufrió de bulimia y depresión.

"Desde entonces empezó mi lucha con el espejo, la balanza, las dietas, bulimia, privaciones, excesos, depresión si me engordaba y la incapacidad de verme como soy. Es increíble como el sistema nos programa para no aceptarnos como somos. En mi caso, siempre que veo una foto del pasado me veo bien y recuerdo como en ese momento me sentía tan incomoda con mi físico", señala.

Alessandra Denegri actualmente sigue luchando por aceptarse como es y emplea la automotivación con la esperanza de que "todo esté bien".

"El trabajo está en aceptarnos tal cual somos aquí y ahora. Pero que difícil, no? Yo sigo en eso a veces pienso que me he conquistado a mi misma, pero luego tropiezo, mi lucha por mi auto aceptación es constante, sobre todo cuando no logro callar la voz en la cabeza que me dice que no soy suficiente. Publico esto por si alguien por ahí se siente como yo, para que sepan que no están solas, que nos pasa a muchas, que somos hermosas aunque a veces nos cuestes verlo porque nos enfocamos en estupideces físicas y nos confundimos pensando que nos definen las cosas equivocadas. Para todas a las que les pasa, les quiero decir: estamos bien, todo va a estar bien", remarca.

VIDA FAMILIAR



Alessandra Denegri se casó a inicios del 2018 con el empresario José Haya de la Torre.

La actriz ha formado parte del elenco de actores de producciones como: "Al fondo hay sitio", "Colorina", "Ana Cristina", "El regreso de Lucas", "Corazón de fuego", entre otras. Actualmente interpreta a Antonia Fernández en "Señores papis".