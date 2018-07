Instagram: 20 años después, así se ve la terrorífica niña de la taquillera película "El aro" |FOTOS

La actriz Daveigh Chase, quien en el año 2002 nos aterrorizó con su personaje de Samara Morgan en la taquillera película “El aro”, cumplió 28 años y además de actuar, canta y modela.

Tráiler de "El aro". (Video: YouTube)

Luego de formar parte del filme de Gore Verbinski, la actriz estadounidense se había dedicado más a la televisión y al doblaje de voces.

Sin embargo, luego se congració con la pantalla grande. La hemos visto en producciones como: "Silence", "Stitch! The Movie", "Yellow", "Little Red Wagon", "Killer Crush", "Wild in Blue", American Romance", entre otras.

Daveigh Chase es modelo y ha posado para varias revistas como "Teen", "Vogue", "Nylon", "Star", entre otras. Actualmente sigue modelando.

Otras principales grandes películas y series de televisión de Chase fueron: "Donnie Darko" y "Oliver Beene".

Ella también hizo apariciones especiales en las series de televisión: "Touched by an Angel", "Charmed", "ER", "Family Law" y "The Practice".

En la galería de fotos que acompaña esta nota, mira cómo luce Daveigh Chase, 20 años después de interpretar a Samara Morgan en "El aro".