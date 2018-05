Instagram: acusan a Nacho de frívolo por esta foto en avión y él responde de forma contundente

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza Donatti --conocido internacionalmente como Nacho-- fue criticado con dureza en redes sociales luego de subir una fotografía en Instagram sonriente en una cabina de avión junto a platos de comida y botellas de bebidas alcohólicas.

La intención del artista que se hiciera famoso junto a Chyno (Jesús Alberto Miranda Pérez) fue mostrar cómo --debido a su nutrida agenda de presentaciones-- debe ir de avión en avión para llevar su música por distintas partes del continente.

Sin embargo, el mensaje no fue entendido y más bien generó duras críticas en Instagram. A Nacho se le acusó de "presumir lujos" pese a que su país (Venezuela) afronta una dura crisis económica hace varios años.

"Hola Nacho, ¿esta es tu forma de burlarte de los que no consiguen comida en tu país? La humildad hace grande a los hombres", le escribió un usuario identificado como Enrique Alberto Blanco.

Consciente del revuelo que generó su post en Instagram, Nacho optó por responder 19 horas después con una aclaración que dice así:

"El nivel de crueldad que manejo no me alcanza para querer mofarme de la crisis. Sería incapaz de tomar fotografías o videos con la intención de promover una burla a las necesidades de otros", inició.

"No me tomé la foto anterior para restregarle la comodidad del avión o la cantidad de comida a nadie; la foto me hace tener presente que antes de llegar a viajar de la manera en que viajo ahora, fueron muchos los pisos de aeropuertos que me sirvieron de cama para descansar entre viajes y en ese entonces pensaba: 'Yo aquí esperando para montarme en un avión y tanta gente que le toca echarse el mismo viaje en autobús'", añadió Nacho en Instagram.

El post viene acompañado de una fotografía que lo muestra (hace algunos años) durmiendo en una litera muy pequeña junto a su entonces compañero y socio musical Chyno Miranda.

Nacho nunca ha ocultado su férrea oposición al régimen que encabeza Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez.