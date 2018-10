El presentador mexicano Adal Ramones y su esposa, Karla de la Mora, se convertirán en padres. La pareja compartió la noticia en el programa "Ventaneando" y, posteriormente, lo hicieron a través de Instagram.

El conductor de 56 años dijo que aunque disfrutó mucho a los hijos que tuvo con su ex esposa Gaby, ahora, la paternidad le llega en un momento de su vida en el que piensa, lo va a disfrutar más, pues su agenda ha cambiado y no tiene tantos viajes de trabajo como antes.

En Instagram, Adal Ramones compartió: "Más feliz, imposible. Mi amada esposa me hará papá, y serán tres (Paola, Diego y ¿? ) mis grandes regalos de Dios. Gracias por tanto".

Karla tiene tres meses de embarazo, y relató cómo se enteró de que se convertiría en mamá.

"Me hice la prueba de sangre y el doctor me dijo, 'te marco más tarde'. Estaba yo en el oculista y de repente me marca el doctor y me dice: 'Karla, no estás embarazada… ¡estás embarazadísima!'", explicó.

Recientemente fue el cumpleaños de Karla y Adal Ramones le dedicó un romántico y cariñoso mensaje a través de Instagram.

"Somos el resultado de un cientos de decisiones tomadas o puertas que decidimos cerrar, yo escogí una vida a tu lado, y desde hace poco más de 5 años, me he contagiado de tu sonrisa y tu manera hermosa de ver la vida. Gracias amor y mil felicidades por existir, que siempre celebremos este y todos tus cumpleaños juntos. Te amo", se lee como mensaje.