Adamari López disfruta de unas vacaciones de ensueño con Toni Costa | FOTOS

Adamari López y su novio, el bailarín español Toni Costa, viajaron a las playas de Tulum, en México, para disfrutar de sus vacaciones. En Instagram, la pareja compartió las imágenes.

Alaïa, la hija de los artistas, es una de las más felices con la aventura, pues sus padres han reservado para el viaje una de las habitaciones del AlmaTulum, un espectacular resort.

Antes de vacacionar, Toni Costa habló con "People" sobre el viaje que realizó aprovechando el descanso de Adamari López de "Un nuevo día" (Telemundo). En la revista, el artista explicó que su familia había viajado desde España hasta México para pasar tiempo con ellos.

"Tengo a mi familia recién llegada de mi tierra, se quedan más de un mes aquí y no podía irme y no verlos, no compartir con ellos y desaparecer tanto tiempo, no vienen muy seguido y ahora que está todo listo para unas buenas vacaciones agarro y me voy (risas) no. La familia es lo primero y en este caso no hay proyecto que me separe de ellos", declaraba Costa, quien indicó que, por este viaje, no aceptó participar en "Mira quién baila".