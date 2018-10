Luego de casi cinco años de matrimonio, Adriana Zubiate y el gerente de TV Enrique Gaona se separaron. La ex reina de belleza confirmó la información a través de sus redes sociales. Aclaró escuetamente que la separación se dio hace ya algunos meses y compartió en Instagram Stories fotografías de quien sería su actual pareja.

"Hola gente. De verdad que les agradezco el interés en mi vida ‘privada’, pero no me manden fotos de mi ex, tenemos una relación cordial y por respeto a nuestra hija no manden fotos de nada.

Siempre voy a querer lo mejor para él, así que déjenlo ser feliz que yo también seré feliz", escribió Zubiate en Instagram.

La publicación generó reacciones en respaldo a la presentadora de TV. Y ante la interrogante de un usuario de Instagram sobre si se separó de Gaona, Adriana respondió: "Hace meses".

"Las cosas pasan por algo en esta vida....lo importante querida Adrianita es la salud d nuestros hijos y la nuestra, lo demás siempre viene por añadidura", "La separación es la mejor prueba de amor y evitar a la otra persona vivir en un infierno", "Siento mucho tu separación, pero las cosas siempre pasan por algo", se lee entre los comentarios.

Tras esta publicación, Adriana compartió en Instagram Stories fotografías de una persona que, por los mensajes que acompañan las imágenes, sería alguien especial en su vida.

Adriana Zubiate. (Foto: Instagram Stories)

Adriana Zubiate y Enrique Gaona se casaron en matrimonio civil, en octubre del 2013 y dos años después, la ex reina de belleza alumbró a la bella Miranda.

Actualmente, alejada de la televisión, Adriana Zubiate se desempeña como personal trainer y comparte fotografías de su marcado abdomen y extenuantes rutinas de ejercicios en Instagram. Se encarga de la preparación física de reinas de belleza, como Miss Perú 2018, Romina Lozano.