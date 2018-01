Días después de ser cuestionada por un aparente exceso de bótox en su rostro, Alejandra Guzmán se pronunció sobre el tema por medio de su cuenta de Instagram.

"Este besito es para todos los que me tienen presente. Gracias", escribió la intérprete de "Malahierba" en una imagen en la que la cantante envía un beso volado mirando a su celular.

Los seguidores de la cantante no tardaron en alabar a la mexicana y hay quienes le pidieron que no haga caso a los comentarios en contra.

"No importan los malos comentarios, estás bella, eres la Reina del Rock", "eres hermosa. La gente es envidiosa", son algunos de los mensajes que pueden leerse en la mencionada publicación de Instagram.

Como se recuerda, hace un par de días, Alejandra Guzmán fue duramente criticada durante una transmisión en vivo que la cantante compartió con sus fans en Facebook.

"Me gustaba verte mas como era tu rostro antes, sin cirugía, aunque respeto lo que haces, y tu música me gusta mucho", "no parece Alejandra, qué rara tu boca, qué pasó", son algunos de los comentarios que pudieron leerse en el mencionado post de Facebook.